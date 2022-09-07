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Muğla'da wifi cihazına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

07.09.2022 13:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da wifi cihazına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

Muğla'da wifi cihazına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, üzerindeki wifi cihazına gizlenmiş uyuşturucu bulunan kişi gözaltına alındı.

Kente il dışından uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlatan Muğla il Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli E.K'yi takibe aldı.

Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı timlerince yapılan operasyonda, şüpheli Seydikemer - Antalya kara yolunda araç beklerken yakalandı.

Zanlının üzerinde ve eşyalarında dedektör köpek "Zorlu" ile yapılan aramada, wifi cihazına gizlenmiş bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli jandarmaya götürüldü.

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Gözaltı Muğla uyuşturucu operasyonu jandarma

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