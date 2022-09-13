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Muğla'da yaban keçileri görüntülendi

13.09.2022 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da yaban keçileri görüntülendi

Muğla'da yaban keçileri görüntülendi

Datça'da koruma altına alınan yaban keçileri görüntülendi.

İlçedeki koruma alanında, nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altına alınan ve avlanması yasak olan yaban keçilerine rastlandı.

Yaban keçileri, kayalıklarda sürü halinde gezerken fotokapanla kaydedildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı 4. Bölge Müdürlüğü sitesinde yer alan açıklamada, Datça Doğa Koruma Milli Parklar Şefliği görev sahasında bulunan ve alanda yaşamlarını sürdüren keçilerin, çeşitli teknolojik aygıtlarla düzenli olarak takip edildiği belirtildi.

Açıklamada, şefliğin yaban keçilerinin sadece envanterini değil düzenli olarak üreme dönemi dışında davranış özelliklerini ve doğum oranına da bakarak gelecek yıllarda ki popülasyon büyüklüğü için ilave tedbir ve uygulamalar konusunda hazırlıklar yaptığı bildirildi.

Muğla'da yaban keçileri görüntülendi

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Muğla Datça fotokapan yaban keçisi

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