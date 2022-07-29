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Muğla'da yağmur suyu borusunda mahsur kalan yavru kedi kurtarıldı

29.07.2022 23:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da yağmur suyu borusunda mahsur kalan yavru kedi kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yağmur suyu borusunda mahsur kalan yavru kedi itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, kedi yavrusunun Patlangıç Mahallesi'ndeki bir binanın yağmur suyu gideri borusunda mahsur kaldığı ihbarı üzerine belirtilen adrese gitti.

Ekipler, kedi yavrusunu yaptığı çalışma sonucu sıkıştığı yerden kurtararak doğal ortamına bıraktı.

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Anahtar Kelimeler:
Muğla Fethiye kedi yavrusu kurtarma

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