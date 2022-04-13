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Muğla'da yamaç paraşütü kapanan 2 pilot, yedek paraşütle çakılmaktan kurtuldu

13.04.2022 20:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da yamaç paraşütü kapanan 2 pilot, yedek paraşütle çakılmaktan kurtuldu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yamaç paraşütüyle atlayan iki pilot, yedek paraşütlerini açarak denize indi.

Yamaç paraşütü eğitimi için ilçeye gelen iki pilot, Ölüdeniz Mahallesi'nde Babadağ’daki pistlerden uçuş yaptı.

Pilotların, gökyüzünde akrobasi hareketleri yaptıkları sırada paraşüt kapandı. Düşmeye başlayan pilotlar, yedek paraşütlerini açarak, yaklaşık 200 metre yükseklikten denize iniş yaptı.

Sahildeki botlarla indikleri yerden alınarak karaya çıkarılan pilotların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Pilotların denize iniş yaptığı anlar kameralara yansıdı.

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