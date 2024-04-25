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Muğla’da “Yan Yanayız” projesi hayata geçiyor

İHA İHA
25.04.2024 10:14
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Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından çocuklara yönelik “Yan Yanayız” projesi hayata geçiriliyor.

Muğla’da “Yan Yanayız” projesi hayata geçiyor

“Yan Yanayız” projesi çerçevesinde, özel gereksinimli, koruma altındaki çocuklar, başta olmak üzere Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri çocuklar için harekete geçti. Proje çerçevesinde yaklaşık 110 çocuğa su verimliliği hakkında eğitim verildi. Çocuklara suyun yaşam için kritik önemi ve korunması gerekliliği konuların işleneceği bu eğitimde Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çocuklar bilinçlendirildi.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada” Bu özel günde, yaklaşık 110 çocuğumuza su verimliliği hakkında eğitim verdik. “Yan Yanayız” ekibi olarak, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı tarım ve hayvancılık konularında bilinçlendirerek onların daha aydınlık bir geleceğe adım atmalarını sağlamayı hedefliyoruz. Ayrıca, 23 Nisan haftasına denk geldiği için çeşitli sürpriz ikramlar ve hediyeler de çocuklarımızı çok mutlu etti ”ifadesi kullanıldı.

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