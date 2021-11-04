YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Muğla'da yanan ormanlık alanlar 20 milyon fidanla yeniden yeşerecek

Muğla'da yanan ormanlık alanlar 20 milyon fidanla yeniden yeşerecek

04.11.2021 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yanan 60 bin hektar arazinin ağaçlandırılması için orman ve kesim işçilerinin bölgede yürüttüğü çalışmalar, havadan görüntülendi - Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak: - "Şu an sahalarımızda yaklaşık 10 bin kişi, 200 iş makinesiyle çalışma yürütüyor" - "Yangından zarar gören her alanın en hızlı şekilde ağaçlandırılması ve eski haline gelmesi için gece gündüz çalışacağız"

DURMUŞ GENÇ - Muğla'nın Marmaris ilçesinde geçen yaz, günler sonra kontrol altına alınabilen yangında zarar gören alanların yeniden yeşerebilmesi için 10 bin işçinin katılımıyla yoğun bir çalışma yürütülüyor.

Marmaris'te 29 Temmuz'da başlayan daha sonra Bodrum, Köyceğiz, Milas, Yatağan, Kavaklıdere, Menteşe ve Seydikemer ilçelerinde de çıktıktan sonra 12 Ağustos'ta söndürülen yangında zarar gören ormanlık alanlarda çalışmalar devam ediyor.

Temizlik çalışmalarında yangında zarar gören ağaçlar, bölgeden kaldırılıyor. Yanan 60 bin hektar arazinin ağaçlandırılması için orman ve kesim işçileri de aralıksız çalışıyor.

Tohum ve fidan dikimiyle bölgenin hızla ağaçlandırılması gerçekleştirilecek.

Bölgede yürütülen çalışmalar ise Anadolu Ajansı (AA) ekibince havadan görüntülendi.

Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, AA muhabirine, yanan ormanlık alanlarda kesim ve temizlik çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Yanan bölgeleri fidan dikimine hazır hale getirmek için çaba gösterdiklerini ifade eden Yaprak, "15 günlük süreçte 45 orman ve 30 ziraat yangınına müdahalede bulunduk. Bu 75 yangının 9'u afet boyutlarına ulaştı. Yangınlarda 60 bin hektar alan zarar gördü. Bunun da 51 bin 400 hektarını ormanlık alanlar oluşturuyor. Bu alanlarda bizim tespitlerimize göre 5 milyon 200 bin metreküp orman ağacımız yandı. Şu an sahalarımızda yaklaşık 10 bin kişi 200 iş makinesiyle çalışma yürütüyor." ifadesini kullandı.

- Zarar gören her alan ağaçlandırılacak

Yaprak, ekiplerin bir kısmının kesim çalışması yürüttüğünü, bir kısmının ise ağaçlandırılacak alanlarda toprak hazırlığı yaptığını belirterek, şöyle konuştu:

"Yangından zarar gören her alanın en hızlı şekilde ağaçlandırılması ve eski haline gelmesi için gece gündüz çalışacağız. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde ilk fidanlar yanan alanlarda toprakla buluşacak. Toplam 20 milyon fidan dikimi yapacağız. Buraları tekrar ağaçlandıracağız. Muğla'nın bir çok noktasında şu an bu çalışmaları yürütüyoruz. Yanan alanların imara açılması kesinlikle söz konusu değil. Özellikle yangın döneminde bu konuda bizi eleştirenleri ve bu iddiada bulunanları, fidan dikimi yaptığımız alanlara davet ediyorum, buyursunlar gelsinler. Biz güçlü bir devletiz, güçlü bir milletiz, güçlü bir teşkilatız. Bizim müfettişimiz bu iddialarda bulunanlar olsun. Gelsinler, yaptıklarımızı görsünler."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Bu fotoğrafları bilirsiniz""Bu fotoğrafları bilirsiniz"
PARTNER"Çocukken çok çirkindim""Çocukken çok çirkindim"
Muğla'da "15. Uluslararası Çocuk Alerji ve Astım Kongresi" yapıldıMuğla'da "15. Uluslararası Çocuk Alerji ve Astım Kongresi" yapıldı
Anahtar Kelimeler:
Muğla

Muğla Namaz Vakitleri 5 Kasım Cuma

İmsak
06:06
Sabah
07:28
Öğle
12:55
İkindi
15:47
Akşam
18:12
Yatsı
19:29

Muğla Nöbetçi Eczaneler 5 Kasım Cuma

Esenler Eczanesi
Merkez
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Hatay'da nehre atlayan 3 arkadaştan biri boğuldu

Hatay'da nehre atlayan 3 arkadaştan biri boğuldu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Sivasspor, Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor, Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Çukurca Kaymakamlığı, güvenlik güçleri ve korucularla ilgili paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi

Çukurca Kaymakamlığı, güvenlik güçleri ve korucularla ilgili paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi

Balıkesir'deki silahlı saldırı anı güvenlik kamerasında

Balıkesir'deki silahlı saldırı anı güvenlik kamerasında

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.