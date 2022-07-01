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Muğla'da yanan otomobili TOMA söndürdü

01.07.2022 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da yanan otomobili TOMA söndürdü

Muğla'nın Menteşe ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı'ndan (TOMA) sıkılan suyla söndürüldü.

Uğur Mumcu Bulvarı'nda, Ümit Tuna'nın kullandığı 35 DE 1285 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Sürücü, araçtan inip yangın tüpüyle müdahale ettiği yangının sönmemesi üzerine itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Yolun bir şeridini trafiğe kapatan ekipler, olay yerinden geçen TOMA'dan tazyikli su sıktı.

Polisin müdahalesiyle söndürülen yangında, otomobilde hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri de otomobilde soğutma çalışması yaptı.

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