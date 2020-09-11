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Muğla'da yardım bahanesiyle turistleri dolandırdığı öne sürülen 4 zanlı, tutuklandı

MUĞLA HABERLERİ  | 11.09.2020 19:35 | Son Güncelleme

Muğla'da yardım bahanesiyle turistleri dolandırdığı öne sürülen 4 zanlı, tutuklandı

MUĞLA (AA ) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde bankaların ATM'sinden para çeken turistleri yardım bahanesiyle dolandırdıkları iddiasıyla yakalanan 4 zanlı, tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Uzunyalı ve İçmeler mahallesindeki bankaların ATM'lerinden para çeken yabancı turistlerin, yardım bahanesiyle yanlarına yaklaşan kişilerce dolandırıldıklarını bildirmeleri üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, ATM'lerin ve çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamera kayıtlarından kimliklerini tespit ettiği E.Ü. (17), Yahya T. (21), Bayram D. (23) ve Hakan T'yi (28) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlıların, turistlerin toplam 87 bin 500 lirasını aldıkları öğrenildi.

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