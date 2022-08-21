YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Muğla'da yasa dışı bahis uygulamasında 6 şüpheliye ceza kesildi

Muğla'da yasa dışı bahis uygulamasında 6 şüpheliye ceza kesildi

21.08.2022 21:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da yasa dışı bahis uygulamasında 6 şüpheliye ceza kesildi

Muğla ve ilçelerinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen yasa dışı bahis uygulamasında 6 şüpheliye 10 bin 914 lira cezai işlem uygulandı, arama kaydı bulunan 12 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 147 ekip ve 456 jandarma personelinin katılımıyla 13 ilçede eş zamanlı uygulama yapıldı.

Uygulamada dernek, kooperatif, iş yeri, iddia bayi, park, bahçe, sahil kenarı, mesire alanı ile umuma açık istirahat ve eğlence yerleri kontrol edildi.

Bu kapsamda bir iş yerine kumar oynatmaktan adli ve idari işlem gerçekleştirilirken iş yerinde kumar oynadıkları tespit edilen 6 kişi hakkında ilgili kanun hükümlerince 10 bin 914 lira cezai işlem uygulandı.

10 bin 232 şahsın sorgulamasının yapıldığı uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 12 şüpheli gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Datça'dan Yunanistan'a kaçak yollarla geçmeye çalışan 2 FETÖ üyesi yakalandıDatça'dan Yunanistan'a kaçak yollarla geçmeye çalışan 2 FETÖ üyesi yakalandı
Mardin'de kaza yapan araçlara müdahale edenlere tır çarptı, 8 kişi hayatını kaybettiMardin'de kaza yapan araçlara müdahale edenlere tır çarptı, 8 kişi hayatını kaybetti
Eyüpsultan'daki Hasan Hüseyin Korkmazgil Kütüphanesi törenle açıldıEyüpsultan'daki Hasan Hüseyin Korkmazgil Kütüphanesi törenle açıldı
Anahtar Kelimeler:
Ceza Muğla jandarma

Muğla Namaz Vakitleri 21 Ağustos Pazar

İmsak
04:53
Sabah
06:21
Öğle
13:15
İkindi
16:58
Akşam
19:59
Yatsı
21:20
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Dehşete düşüren korkunç görüntüler! Ölen adamın cesedini...

Dehşete düşüren korkunç görüntüler! Ölen adamın cesedini...

Her yıl artarak devam ediyor! Bu ölümlerin yarısı önlenebilir

Her yıl artarak devam ediyor! Bu ölümlerin yarısı önlenebilir

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Okuldan kaytarmak için bahane uyduruyor sandı! Dışarı çıkınca...

Okuldan kaytarmak için bahane uyduruyor sandı! Dışarı çıkınca...

Ofiste yakınlaşma gizli kameraya takıldı! Ortalık karıştı

Ofiste yakınlaşma gizli kameraya takıldı! Ortalık karıştı

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.