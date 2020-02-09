Muğla'da yemek yaparken vücudu yanan kadın ambulans uçakla nakledildi

Muğla'nın Milas ilçesinde yemek yaparken elbisesinin tutuşması sonucu vücudunda yanıklar oluşan yaşlı kadın, ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi.

Derince Mahallesi'nde yaşayan 84 yaşındaki Hediye Gül'ün, ocakta yemek yaptığı sırada elbisesi tutuştu.

Çevredekilerin müdahalesiyle söndürülen yangında vücudunda yanıklar oluşan Gül, sağlık ekibince 75. Yıl Milas Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Doktorlar, durumu ağır olan kadının daha donanımlı bir hastaneye sevk edilmesine karar verdi.

Milas Bodrum Havalimanına götürülen Gül, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla İstanbul'daki Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yara ve Yanık Merkezine nakledildi.

