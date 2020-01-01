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  4. Muğla’da yeni yıl coşkusu

Muğla’da yeni yıl coşkusu

MUĞLA HABERLERİ  | 01.01.2020 00:58 | Son Güncelleme

2020 yılı için cadde ve meydanların rengarenk ışıklarla süslendiği Muğla’da, yeni yıl coşkusu yaşandı.Muğla’nın Menteşe ilçesi Cumhuriyet Meydanında toplanan vatandaşlar yeni yıla ’merhaba’ dedi.

2020 yılı için cadde ve meydanların rengarenk ışıklarla süslendiği Muğla’da, yeni yıl coşkusu yaşandı.
Muğla’nın Menteşe ilçesi Cumhuriyet Meydanında toplanan vatandaşlar yeni yıla ’merhaba’ dedi. Yılbaşı gecesi için Cumhuriyet Meydanı’na 2020 yazısı, Ay yıldız, kalp, geyik ve yıldız gibi yılbaşı temalı ışıklı ledler hazırlayan Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni yıl gecesi saat 23.30’da canlı müzik yayını yapıldı.
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş’ün de katıldığı kutlamalarda meydanda toplanan binlerce vatandaş müzik eşliğinde oynadı. Kutlamalardaki havai fişek gösterisi renkli görüntülerin oluşmasına neden oldu.

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Muğla Namaz Vakitleri 1 Ocak Çarşamba

İmsak
06:47
Sabah
08:13
Öğle
13:15
İkindi
15:45
Akşam
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Yatsı
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Muğla Nöbetçi Eczaneler 1 Ocak Çarşamba

Selçuk Eczanesi
Merkez
Yamasan Eczanesi
Merkez
Aslı Eczanesi
Bodrum
Bahar Eczanesi
Bodrum
Burcu Eczanesi
Bodrum
Erdem Eczanesi
Bodrum
Gözde Eczanesi
Bodrum
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