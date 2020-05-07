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Muğla'da yerel tohumlar toprakla buluştu

MUĞLA HABERLERİ  | 07.05.2020 13:01 | Son Güncelleme

Muğla'da yerel tohumlar toprakla buluştu

Muğla'da yerel tohumlardan elde edilen 16 bin 800 fide toprakla buluşturuldu.

"Yerel tohum, ulusal güç" sloganı ile 2016'da Muğla’da faaliyete başlayan yerel tohum merkezinden bugüne kadar 81 ile ücretsiz 80 türde 13 bin 815 paket tohum gönderildi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, yerel tohum merkezinde gazetecilere yaptığı açıklamada, kentin yerel tohumlarını üreterek 81 ilde talep eden üreticilere gönderdiklerini söyledi.

Bu yıl dağıtacakları tohumların tamamının gönderildiğini aktaran Gürün, "Geri bildirimler çok iyi. Yerele, Anadolu'nun bağrından çıkmış ve yüzyıllardır buraya adapte olan ırklarımıza dönmemiz lazım. Ulusal bir güç olmamız gerekiyorsa, kendi yiyeceğimizi üretecek kapasiteye kavuşmamız lazım." diye konuştu.

Tohum merkezinin bu yıl 57 türde 16 bin 800 fideyi toprakla buluşturduğunu anlatan Gürün, bunlar arasında domates, biber, patlıcan, börülce, bamya, fasulye, salatalık, kavun ve karpuz bulunduğunu dile getirdi.

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