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Muğla'da yıldırım düşmesi sonucu çıkman orman yangını söndürüldü

26.05.2022 18:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da yıldırım düşmesi sonucu çıkman orman yangını söndürüldü

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle söndürüldü.

Beyobası Mahallesi'ndeki sarp ve kayalık bölgede bulunan orman alanında, yıldırım düşmesinin ardından yangın başladı.

Dumanları görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye 2 helikopter, arazözler ve yangın söndürme işçileri sevk edildi.

Havadan ve karadan müdahaleyle söndürülen yangında, yaklaşık bir hektar ormanlık alan zarar gördü.

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