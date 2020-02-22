YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Muğla’da yılın en iyileri ödüllerini aldı

Muğla’da yılın en iyileri ödüllerini aldı

MUĞLA HABERLERİ  | 22.02.2020 13:59 | Son Güncelleme

21 Şubat 1977 yılında yayın hayatına başlayan ve bu yıl 44’üncü yaşını kutlayan yerel Hamle Gazetesi’nin düzenlediği ‘Yılın En’leri ödül töreni Muğla Ticaret ve Sanayi Odasında yapıldı.

21 Şubat 1977 yılında yayın hayatına başlayan ve bu yıl 44’üncü yaşını kutlayan yerel Hamle Gazetesi’nin düzenlediği ‘Yılın En’leri ödül töreni Muğla Ticaret ve Sanayi Odasında yapıldı. Törene son Başbakan Binali Yıldırım, Muğla Valisi, Muğla milletvekilleri Büyükşehir Belediye Başkanı, ilçe belediye başkanları, kurum, oda ve derneklerin temsilcileri katıldı.
Törende konuşan Türkiye’nin 27’nci ve son Başbakanı, 28. Dönem TBMM Başkanı Binali Yıldırım, “Değişen iletişim anlayışına rağmen artık geleneksel medyanın ayakta durması çok zor. Üç kuşağı bir arada yaşıyoruz. X kuşağı, Y kuşağı ve Z kuşağı. X kuşağı bu dijital çağın artık dışında. Y kuşağı dijital çağla sonra buluşan, Z kuşağı ise milenyum çağda dijital çağın içinde doğan. Bu üç kuşağın bir arada yaşamasının yolu da iletişim yöntemlerinin hepsinin aynı anda kullanılmasına bağlı” dedi.
Konuşmaların ardından 8 dalda verilen ödüller Binali Yıldırım tarafından verilirken, Sabah Gazetesi Yazarı Yavuz Donat ve çekimleri Menteşe Yeşilyurt Mahallesinde devam eden TRT’nin aile dizisi ‘Kalk Gidelim’ ekibi de ödüle layık görülen isimler arasında yer aldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bursa'daki cehennemlik! O askerler için yapılmışBursa'daki cehennemlik! O askerler için yapılmış
Deniz suyu 30 metre çekildiDeniz suyu 30 metre çekildi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Arda Kardeşler’in Kayserispor ve Konyaspor Karnesi

Arda Kardeşler’in Kayserispor ve Konyaspor Karnesi

İŞKUR gelecekte aranan iş gücünü yetiştirecek

İŞKUR gelecekte aranan iş gücünü yetiştirecek

Milletvekili Fendoğlu’ndan Yeni Malatyaspor’a moral ziyareti

Milletvekili Fendoğlu’ndan Yeni Malatyaspor’a moral ziyareti

MHP’li Şahin’den İzmirlilere Fethi Sekin teşekkürü

MHP’li Şahin’den İzmirlilere Fethi Sekin teşekkürü

Yüksekova’da iş yeri sular altında kaldı

Yüksekova’da iş yeri sular altında kaldı

Büyükşehir’in can suyu projesi yüz güldürdü

Büyükşehir’in can suyu projesi yüz güldürdü

Muğla Namaz Vakitleri 22 Şubat Cumartesi

İmsak
06:21
Sabah
07:41
Öğle
13:25
İkindi
16:30
Akşam
18:59
Yatsı
20:14

Muğla Nöbetçi Eczaneler22 Şubat Cumartesi

Günizi Eczanesi
Merkez
Mine Eczanesi
Merkez
Filika Eczanesi
Bodrum
Gümüşlük Eczanesi
Bodrum
Gündoğan Eczanesi
Bodrum
Orfoz Eczanesi
Bodrum
Sağlık Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Beton direği yıkan kamyon şarampole devrildi: 1 yaralı

Beton direği yıkan kamyon şarampole devrildi: 1 yaralı

Bodrum'a gelen lüks yata 240 bin litre yakıt ikmali yapıldı

Bodrum'a gelen lüks yata 240 bin litre yakıt ikmali yapıldı

Muğla'da yemek yaparken vücudu yanan kadın ambulans uçakla nakledildi

Muğla'da yemek yaparken vücudu yanan kadın ambulans uçakla nakledildi

İşçi servisi takla attı: 11 yaralı

İşçi servisi takla attı: 11 yaralı

Deniz suyu 30 metre çekildi

Deniz suyu 30 metre çekildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.