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Muğla'da yol kenarındaki kaldırım taşlarına çarpan motosikletin sürücüsü öldü

02.01.2022 21:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da yol kenarındaki kaldırım taşlarına çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde parke taşı döşeme çalışmaları için yol kenarında bulunan kaldırım taşlarına çarpan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

Nebiler Mahallesi'nde parke taşı döşeme çalışmaları için yol kenarında bulunan taşlara motosiklet ile çarpan 22 yaşındaki Vedat Uysal, ağır yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Uysal, Kavaklıdere Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Uysal, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

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