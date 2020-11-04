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Muğla’da yol kontrol noktaları ve otogarlarda HES kodu sorgulaması

MUĞLA HABERLERİ  | 04.11.2020 14:25 | Son Güncelleme

Muğla İl Hıfzıssıhha Meclisi Covid-19 tedbirleri kapsamında Muğla’daki pozitif ve temaslı vatkaların il dışı temaslardan kaynaklı olduğunu belirterek yol kontrol ve otogarlarda HES kodu sorgulama uygulaması yapılması yönünde karar aldı.İçişleri Bakanlığı’nın Korona virüs ek tedbirler genelgesi doğrultusunda toplanan Muğla İl Hıfzıssıhha Meclisi Kurulu Türkiye genelinde uygulanan umuma açık işyerlerinin kapanış saatlerinin yanında bu süreçte vatandaşların kalabalık ortamlardan uzak durmaları, zorunlu haller dışında hane halkı dışındaki kişilerle temas etmemeleri ve ev ziyaretlerinden kaçınmaları istendi.

Muğla’da yol kontrol noktaları ve otogarlarda HES kodu sorgulaması

Muğla İl Hıfzıssıhha Meclisi Covid-19 tedbirleri kapsamında Muğla’daki pozitif ve temaslı vatkaların il dışı temaslardan kaynaklı olduğunu belirterek yol kontrol ve otogarlarda HES kodu sorgulama uygulaması yapılması yönünde karar aldı.
İçişleri Bakanlığı’nın Korona virüs ek tedbirler genelgesi doğrultusunda toplanan Muğla İl Hıfzıssıhha Meclisi Kurulu Türkiye genelinde uygulanan umuma açık işyerlerinin kapanış saatlerinin yanında bu süreçte vatandaşların kalabalık ortamlardan uzak durmaları, zorunlu haller dışında hane halkı dışındaki kişilerle temas etmemeleri ve ev ziyaretlerinden kaçınmaları istendi. İl Hıfzıssıhha Kurulu kararında Müftülüklerce konu ile ilgili günün belli aralıklarında cami anonslarının yapılması, Muğla’daki tüm kamu kurum ve kuruluşlarının web sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden konu ile ilgili paylaşımlar yapılması kararı alındı. Kararda, “Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri tarafından vatandaşlarımıza, Covid-19 salgını süresince kalabalık ortamlardan uzak durmaları başta olmak üzere yukarıda belirtilen konularla ilgili bilgilendirme kısa mesajları gönderilmesine. Yapılan değerlendirme neticesinde ilimizdeki pozitif ve temaslı vakaların il dışı temas oranının yüksek olduğunun tespit edilmesi nedeniyle, Covid-19 tedbirleri kapsamında ilimiz yol kontrol ve arama noktalarında ve otogarlarda HES Kodu sorgulamasının yapılmasına” karar verildi.

Muğla’da yol kontrol noktaları ve otogarlarda HES kodu sorgulaması

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Merkez
Kuranoğlu Eczanesi
Merkez
Ceren Eczanesi
Bodrum
Gözde Eczanesi
Bodrum
Gümüşlük Eczanesi
Bodrum
Natura Eczanesi
Bodrum
Övünç Eczanesi
Bodrum
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