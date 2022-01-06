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Muğla'da Yöresel Ürünler Fuarı açıldı

06.01.2022 17:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da Yöresel Ürünler Fuarı açıldı

Muğla'nın Datça ilçesinde, özel bir organizasyon şirketi tarafından düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı, kapılarını ziyaretçilere açtı.

Cumhuriyet Meydanındaki fuarda 51 kentin yöresel ürünleri tanıtıldı.

Organizasyon sorumlusu Mehmet Deniz, fuarda coğrafi işaretli ürünlerin de satıldığını söyledi.

Deniz, kültürleri ve coğrafyaları birleştirmek amacıyla fuarı düzenlediklerini belirtti.

Fuar, 9 Ocak'ta sona erecek.

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