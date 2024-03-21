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Muğla’da yurtlarda ramazan etkinlikleri gerçekleştirildi

İHA İHA
21.03.2024 11:43
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Muğla Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesindeki Muğla Erkek Yurdu’nda öğrencilere yönelik Ramazan etkinlikleri düzenleniyor.

Muğla’da yurtlarda ramazan etkinlikleri gerçekleştirildi

Gönüllü gençlerin hazırladıkları Hacivat Karagöz ve Aşık ile Maşuk Oyunlarıyla yurtlarda kalan öğrenciler geçmişten günümüze bir Ramazan geleneğini tanımış oluyor. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Geleneksel Türk Tiyatrosu’ndan Karagöz Hacivat ve Aşuk ile Maşuk sahnelendi. Oyunda gençlik merkezi gönüllü ekibi çalıştı. Hem oyunun yazımında hem de sergilenmesinde tüm adımlar genç gönüllü ekibi tarafından yapıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş” Bu etkinliklerle öğrencilerimizin ramazan ayını daha anlamlı ve eğlenceli bir şekilde geçirmelerini sağlamak istedik. Emeği geçen gönüllü gençlerimize ve personellerimize teşekkür ederim ”dedi.

Öğrencilerden Davut Çiftçi, ”Ramazan deyince akla gelen ilk eğlencelerden biri şüphesiz Karagöz ve Hacivat’tır. Bugün de arkadaşlarımla birlikte Hacivat Karagöz oyununu izlemeye geldik. Çok keyifle izledik. Bu tür geleneksel oyunların bizlerle buluşturan emek veren Gençlik ve Spor Bakanlığımıza çok teşekkür ederim” dedi.

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