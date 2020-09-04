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Muğla'da yürüyüşe çıktığı ormanda kaybolan kadın aranıyor

MUĞLA HABERLERİ  | 04.09.2020 17:02 | Son Güncelleme

Muğla'da yürüyüşe çıktığı ormanda kaybolan kadın aranıyor

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yürüyüşe çıktığı ormanda kaybolan kadın için arama çalışması başlatıldı.

Yemişendere Mahallesi'nde dün yürüyüşe çıktığı ormanlık alandan geri dönmeyen 56 yaşındaki Şevkinaz Zençili'den haber alamayan yakınları, jandarmadan yardım istedi.

Bunun üzerine jandarma ve AFAD ekiplerinin bölgede yürüttüğü arama çalışmasında bir bulguya rastlanılmadı.

Muğla Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de katıldığı arama çalışmalarında iz takip köpek timlerinden de yararlanılıyor. Arama çalışmalarına "drone" ile havadan destek veriliyor.

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