YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Muğla’da yüz yüze eğitimin ikinci aşaması başladı

Muğla’da yüz yüze eğitimin ikinci aşaması başladı

MUĞLA HABERLERİ  | 12.10.2020 15:35 | Son Güncelleme

Muğla’da ilkokulların 1.

Muğla’da ilkokulların 1. 2. 3. 4. sınıflarında, ortaokulların 8. sınıflarında, liselerin ise hazırlık sınıfları ile 12. sınıflarda yüz yüze eğitimin ikinci aşaması başladı. Bu kapsamda Muğla Valisi Orhan Tavlı, Menteşe Atatürk İlkokulu ve Muğla Şehit Ziya İlhan Dağdaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti.
Vali Tavlı, Vali Yardımcısı Onur Kökçü, Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürü Soner Kaya, il ve ilçe milli eğitim şube müdürleri eşliğinde ilk olarak Menteşe Atatürk İlkokuluna ziyaret gerçekleştirildi.
Geçtiğimiz yıl Valilik tarafından restorasyonu gerçekleştirilen okulu ziyaret eden Vali Tavlı tüm sınıfları gezerek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilere ve öğretmenlere iyi dilek ve temennilerde bulunan Tavlı öğrencilere kitap hediye etti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un Hatay’daki yangın felaketinden dolayı okul bahçelerine fidan dikme çağrısı üzerine; Vali Tavlı, protokol ve öğretmenler eşliğinde fidanlar, toprakla buluşturuldu.
Vali Tavlı’nın, Muğla Şehit Ziya İlhan Dağdaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okul ziyareti, elektrik elektronik teknolojisi alanının gezilmesiyle başladı. Ardından Tavlı, mobilya ve iç mekan tasarım alanında sergilenen ve pandemi döneminde üretilen dezenfektan ürünleri ile okul araç gereçleri hakkında bilgi alıp atölyeyi yerinde inceledi. Makine teknolojisi alanında üretilen engelli aracın prototipi Vali Tavlı ’ya sunuldu. Bu sene pandemi döneminde faaliyete başlayan kimya teknolojisi alanını ziyaret eden Tavlı ve protokol, üretim yapılan makinelerle ürünler hakkında detaylı bilgiler aldı. Üretilen el dezenfektanı, yüzey dezenfektanı, sıvı sabunlarının sergilendiği alanda öğrenci ve öğretmenlerle fotoğraf çekimi gerçekleştirilmesinin ardından öğrencilere iş önlüğü hediye edildi. Motorlu araçlar teknoloji alanı ziyareti sonrası okul bahçesindeki atıl durumundaki futbol sahasının iyileştirilmesi adına Vali Tavlı yönetici ve öğretmenlerle fikir alışverişinde bulundu. Okul ziyareti okul bahçesinde fidan dikimi ile son buldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERO yıldan sonra işe girenler dikkat! Kıdem tazminatı...O yıldan sonra işe girenler dikkat! Kıdem tazminatı...
Evi adeta yok oldu: Cumaya gidecek elbisem yokEvi adeta yok oldu: Cumaya gidecek elbisem yok
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Ulaştırma eski Bakanı Arslan açıkladı; “O yol Kasım’da açılıyor”
Ulaştırma eski Bakanı Arslan açıkladı; “O yol Kasım’da açılıyor”
BB Erzurumspor, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
BB Erzurumspor, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Ayyıldız ailesinin acı günü
Ayyıldız ailesinin acı günü
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Sultan Sazlığı Kuş Cenneti’nde yangın
Sultan Sazlığı Kuş Cenneti’nde yangın
Başkan Alan, Elazığ-Tunceli arasında feribotla yolcu taşıdı
Başkan Alan, Elazığ-Tunceli arasında feribotla yolcu taşıdı

Muğla Namaz Vakitleri 12 Ekim Pazartesi

İmsak
05:45
Sabah
07:05
Öğle
12:58
İkindi
16:09
Akşam
18:41
Yatsı
19:56

Muğla Nöbetçi Eczaneler12 Ekim Pazartesi

Didem Eczanesi
Merkez
Süsyolu Eczanesi
Merkez
Burçin Eczanesi
Bodrum
Ceren Eczanesi
Bodrum
Mumcular Eczanesi
Bodrum
Natura Eczanesi
Bodrum
Öner Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Köyceğiz’de kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Köyceğiz’de kaza: 1 ölü, 1 yaralı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Milas’ta uyuşturucu operasyonu, bir kişi tutuklandı
Milas’ta uyuşturucu operasyonu, bir kişi tutuklandı
Ortaca’da bıçaklı kavga: 1 ölü
Ortaca’da bıçaklı kavga: 1 ölü
Ak Parti Dalaman İlçe İstişare Toplantısı
Ak Parti Dalaman İlçe İstişare Toplantısı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.