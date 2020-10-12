Muğla’da yüz yüze eğitimin ikinci aşaması başladı

Muğla’da ilkokulların 1. 2. 3. 4. sınıflarında, ortaokulların 8. sınıflarında, liselerin ise hazırlık sınıfları ile 12. sınıflarda yüz yüze eğitimin ikinci aşaması başladı. Bu kapsamda Muğla Valisi Orhan Tavlı, Menteşe Atatürk İlkokulu ve Muğla Şehit Ziya İlhan Dağdaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti.

Vali Tavlı, Vali Yardımcısı Onur Kökçü, Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürü Soner Kaya, il ve ilçe milli eğitim şube müdürleri eşliğinde ilk olarak Menteşe Atatürk İlkokuluna ziyaret gerçekleştirildi.

Geçtiğimiz yıl Valilik tarafından restorasyonu gerçekleştirilen okulu ziyaret eden Vali Tavlı tüm sınıfları gezerek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilere ve öğretmenlere iyi dilek ve temennilerde bulunan Tavlı öğrencilere kitap hediye etti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un Hatay’daki yangın felaketinden dolayı okul bahçelerine fidan dikme çağrısı üzerine; Vali Tavlı, protokol ve öğretmenler eşliğinde fidanlar, toprakla buluşturuldu.

Vali Tavlı’nın, Muğla Şehit Ziya İlhan Dağdaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okul ziyareti, elektrik elektronik teknolojisi alanının gezilmesiyle başladı. Ardından Tavlı, mobilya ve iç mekan tasarım alanında sergilenen ve pandemi döneminde üretilen dezenfektan ürünleri ile okul araç gereçleri hakkında bilgi alıp atölyeyi yerinde inceledi. Makine teknolojisi alanında üretilen engelli aracın prototipi Vali Tavlı ’ya sunuldu. Bu sene pandemi döneminde faaliyete başlayan kimya teknolojisi alanını ziyaret eden Tavlı ve protokol, üretim yapılan makinelerle ürünler hakkında detaylı bilgiler aldı. Üretilen el dezenfektanı, yüzey dezenfektanı, sıvı sabunlarının sergilendiği alanda öğrenci ve öğretmenlerle fotoğraf çekimi gerçekleştirilmesinin ardından öğrencilere iş önlüğü hediye edildi. Motorlu araçlar teknoloji alanı ziyareti sonrası okul bahçesindeki atıl durumundaki futbol sahasının iyileştirilmesi adına Vali Tavlı yönetici ve öğretmenlerle fikir alışverişinde bulundu. Okul ziyareti okul bahçesinde fidan dikimi ile son buldu.

