Muğla'daki Akbük Koyu'nda kaçak yapıların yıkımı devam ediyor

Menteşe ilçesi Akbük Koyu'nda kaçak yapıların yıkımı sürüyor.

Menteşe Belediyesi ekipleri, Akbük Mahallesi'nde ikinci etap yıkım çalışmaları kapsamında idari yargı süreçleri tamamlanan yapıların yıkımına Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü gözetiminde başladı.

Bölgede yıkım kararı verilen 19 yapıdan 7'si yürütmeyi durdurma kararı aldı. Menteşe Belediyesi ekiplerince 2 yapının yıkımı gerçekleştirildi. Mülk sahiplerince ise 10 yapının yıkımı tamamlandı.

Bölgede İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de yıkım sırasında güvenlik önlemi aldı.



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