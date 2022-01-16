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Muğla'daki deve güreşi festivaline yoğun ilgi

16.01.2022 19:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'daki deve güreşi festivaline yoğun ilgi

Muğla'nın Yatağan ilçesinde bu yıl 21'incisi düzenlenen Geleneksel Deve Güreşi Festivali kıyasıya mücadelelere sahne oldu.

Yatağan Belediyesince Yatağan-Aydın kara yolundaki Orman Deposu sahasında yapılan güreşleri, binlerce kişi tribünlerden ve sahanın kenarına park ettikleri kamyon ile traktörlerin kasalarına çıkarak ilgiyle izledi.

Uzun süre güreşen ve birbirlerini yenemeyen bazı develer, görevli urgancılar tarafından güçlükle sahanın dışına çıkarıldı.

Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz, gazetecilere, festivale Ege ve Akdeniz bölgelerinden 192 deve ile Türkiye'nin çeşitli yerlerinden çok sayıda güreşseverin katıldığını söyledi.

Festivale katılanlardan ücret alınmadığını belirten Toksöz, "Ege Bölgesi'nde en çok katılımın olduğu güreşlere her yıl olduğu gibi bu yılda ev sahipliği yapıyoruz. Hep birlikte çok güzel ve ilçemize yakışan bir organizasyon gerçekleştirdik. Yörük kültürümüzün yaşatılması için elimizden gelen ne varsa yaparak, deve güreşlerimizi sürdüreceğiz." dedi.

Toksöz, festivalin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Güreşlere AK Parti Muğla Milletvekilleri Yelda Erol Gökcan, Mehmet Yavuz Demir, İl Başkanı Kadem Mete, ilçe başkanları, belediye başkanları ve binlerce vatandaş katıldı.

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