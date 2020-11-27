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Muğla’daki narkotik operasyonlarında 7 kişi yakalandı, 24 kişiye işlem yapıldı

MUĞLA HABERLERİ  | 27.11.2020 16:30 | Son Güncelleme

Muğla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından il genelinde yapılan 24 ayrı operasyonda uyuşturucu ticaretinden 7 kişi yakalandı, uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak suçundan ise 24 kişiye işlem yapıldı.Muğla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 6 ayrı olayda Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak Suçundan 7 şahıs yakalandı.

Muğla’daki narkotik operasyonlarında 7 kişi yakalandı, 24 kişiye işlem yapıldı

Muğla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından il genelinde yapılan 24 ayrı operasyonda uyuşturucu ticaretinden 7 kişi yakalandı, uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak suçundan ise 24 kişiye işlem yapıldı.
Muğla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 6 ayrı olayda Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak Suçundan 7 şahıs yakalandı. 4 şüpheli şahsın tutuklandığı, 1 şüpheli şahsın adli kontrol kararıyla serbest kaldığı, 1 şüpheli şahsın savcılıktan serbest kaldığı, 1 şüpheli şahsın ise mahkemeye sevk edileceği öğrenildi.
Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Bulundurmak suçundan ise 18 olayın meydana geldiği, 24 kişiye işlem yapıldığı, operasyonlarda 515,85 gram esrar, 60,06 gram metamfetamin, 351,49 gram skunk, 2,45 gram bonzai, 27 adet sentetik ecza, 3 kök kenevir, 3 hassas terazi, 81 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet ruhsatsız tabanca, 32 adet fişek ele geçirildiği belirtildi.

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