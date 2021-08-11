Muğla'daki orman yangını mücadelesine katılan Mersin itfaiyesi kentte alkışlarla karşılandı

MERSİN (AA) - Muğla'daki orman yangınını söndürme mücadelesine destek veren itfaiye ekipleri, Mersin'deki görev yerlerine mesai arkadaşları ve vatandaşların alkışları arasında döndü.

Mersin'in Aydıncık, Silifke ve Bozyazı ilçelerindeki orman yangınlarının söndürülmesinin ardından Muğla'ya destek için giden Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı 8 itfaiye aracı, Park ve Bahçeler Dairesine bağlı 6 su tankı ve 16 kişilik ekip, kente döndü.

Mesai arkadaşları ve vatandaşlarca alkışlarla karşılanan ekipler, hasret giderdi.

İtfaiyenin Müdahale ve Koordinasyon Müdürü Ali Temiz, gazetecilere, "Biz, bu mücadeleye Aydıncık ilçesinde başladık, Muğla'nın Manavgat ilçesinde de bitirdik. Arkadaşlarımız 10 günden beri özveriyle çalıştı. Burada kalan arkadaşlarımız da günü birlik değişimlerle orman yangınlarına gittiler. Ben hepsine teşekkür ediyorum. Hepsinin alnından öpüyorum. Bunlar itfaiyenin, belediyenin kahramanları. Onlarla her zaman gurur duyuyoruz." dedi.

- " Amacımız bir ağaç kurtarmaktı"

Mezitli İtfaiye Grup Amiri Murat Önen de 10 gündür orman yangınlarıyla mücadele ettiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Çok zorlu bir mücadeleydi, emek istiyordu. Herkes bu iş için gönüllüydü. Elimizden geldiğince koordinasyonun verdiği talimatlar doğrultusunda her noktaya müdahale ettik. İlk olarak yangınları bitirmenin mutluluğunu yaşadık. Görevimizin tamamlandığı söylendi. Sonrasında yola çıkıp kente geldik. Bizim için her yer yuva. Muğla'daki bir ağaç da Mersin'deki bir ağaç da bizim için aynı. Oradaki de buradaki de ciğerimizi yakar. Amacımız bir ağaç kurtarmaktı. Bunda da bir katkımız olduysa tüm ekibim adına mutlu olurum. Gerektiğinde günde 1-2 saat uykuyla kaldık ama yine de müdahale ettik."

Yangınlar sırasında zorlu olaylar yaşadıklarını belirten Önen, yanan bir evden 2 vatandaşı çıkarttıklarını dile getirdi.

