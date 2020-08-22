Muğla'daki orman yangını söndürüldü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Ölüdeniz Mahallesi Kıdrak mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangına 10 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, 5 tanker, 60 yangın söndürme işçisiyle müdahale edildi. Çalışmalara bölgedeki otelde tatilini geçiren çok sayıda vatandaş da destek verdi.

Ekiplerin yoğun mücadelesiyle kontrol altına alınan yangında yaklaşık 1 hektar alan zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Dün gece saatlerinde ilçeye bağlı Ölüdeniz Mahallesi Kıdrak mevkisinde yangın çıkmış, yangını söndürmek için bölgeye çok sayıda ekip sevk edilmişti.

