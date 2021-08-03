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Muğla'daki orman yangınlarıyla havadan süren etkin mücadeleyi AA ekibi görüntüledi

03.08.2021 19:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'daki orman yangınlarıyla havadan süren etkin mücadeleyi AA ekibi görüntüledi

Muğla ve ilçelerinde devam eden orman yangınlarıyla havadan süren etkin mücadeleyi Anadolu Ajansı (AA) ekibi görüntüledi.

Marmaris, Köyceğiz, Milas, Bodrum, Kavaklıdere ilçelerindeki ormanlık alanda büyük zarara yol açan yangınları söndürmek için ekipler havadan ve karadan büyük mücadele veriyor.

Bölgede bugün de 6 uçak ve 19 helikopterle söndürme çalışması yürütüldü.

AA ekibi, Dalaman Havalimanı'nda Azerbaycan ekibiyle helikopterden yürütülen çalışmaları havadan görüntüledi.

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