Muğla'daki tarihi konakta restorasyon çalışmaları devam ediyor

Muğla’nın Menteşe ilçesinde bulunan ve 19. yüzyılda yapıldığı düşünülen Ağa Bahçesi Konağında restorasyon çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, belediye tarafından eylül ayında restorasyon çalışmalarına başlanılan Ağa Bahçesi Konağında, fiziki gerçekleşme oranı yüzde 40’a ulaştı.

Muğla evi mimarisi özellikleriyle dikkati çeken konağın, ilçenin en eski yapılarından biri olduğu belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Çatı ve müştemilat yapılarında çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca, konak içerisinde bulunan eski tarihi hamamda da çalışmalarımız devam ediyor. Burada yürüttüğümüz çalışmalarda ısı dağıtımı için kullanılan ve 'cehennemlik' adı verilen kanallar gün yüzüne çıkarıldı. Bu ve bunun gibi tarihi değerlerin gün yüzüne çıkarılması için titizlikle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Buradaki çalışmaların tamamlanmasının ardından Konak Halk Evi olarak hizmet verecek."

