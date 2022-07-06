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Muğla'daki taşınmazların nihai pazarlık görüşmesi yapıldı

06.07.2022 20:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'daki taşınmazların nihai pazarlık görüşmesi yapıldı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (ÖİB), Muğla'nın Bodrum ilçesindeki taşınmazların özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesi gerçekleştirildi.

ÖİB'den yapılan açıklamaya göre, Maliye Hazinesi adına kayıtlı, Muğla'nın Bodrum ilçesi Gökçebel Mahallesi'ndeki toplam 28 bin 277 metrekare yüzölçümlü 10 taşınmazın bir bütün halinde özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklif 246 milyon 500 bin lira ile İzmir Girişim Grubu Gayrimenkul Turizm Teknoloji Sportif Yatırım Anonim Şirketi tarafından verildi.

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