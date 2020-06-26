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Muğla'daki tatilciler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak

MUĞLA HABERLERİ  | 26.06.2020 00:02 | Son Güncelleme

Muğla'daki tatilciler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak

AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, Muğla'nın turistik ilçelerinde tatil için bulunanların, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında plajları kullanıp, turistik ziyaretler gerçekleştirebileceğini bildirdi.

Mete, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile görüşme yaptıklarını belirtti.

Mete, kentte tatil yapan ziyaretçilerin kısıtlamadan muaf tutulmasını istediklerini ifade ederek, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"Yaptığımız görüşme neticesinde hafta sonu gerçekleşecek YKS sınavından dolayı uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasından, turizm beldelerimizdeki tesislerde konaklayan misafirlerin plajlardan yararlanmaları, müze ve ören yerleri gibi turistlik yerleri ziyaret etmeleri, tesislere geliş gidişlerini yapabilmeleri ayrıca bu tesislerde hizmet sunan turizm çalışanlarının sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulması kararı, İçişleri Bakanlığımız tarafından alınmıştır. Duyarlılıklarından dolayı Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy ve İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya turizmcilerimiz ve tatilcilerimiz adına şükranlarımı sunuyorum."

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