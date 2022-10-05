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Muğla'daki uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

05.10.2022 21:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'daki uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, Ölüdeniz Mahallesi Hisarönü mevkisinde bir işletme, 1 lojman ve 6 apart odasında arama yaptı.

Aramalarda bir miktar uyuşturucu 4 tabanca, 66 fişek, 4 sustalı bıçak, bir miktar kenevir tohumu ve 14 elektronik sigara ele geçirildi, 10 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin, jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından "kullanmak için uyuşturucu satın almak" ve "ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçlarından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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Muğla Fethiye uyuşturucu jandarma

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