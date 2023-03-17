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Muğla'dan giden usta öğreticiler depremden etkilenen kadınlar için dikiş atölyesi kurdu

17.03.2023 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesinde depremzedelerin yerleştiği konteyner kentte, Muğla Olgunlaşma Enstitüsünce dikiş atölyesi çadırı kuruldu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü koordinesinde afet bölgesinde yapılacak çalışmalara destek vermek ve eğitim faaliyetlerini yürütmek için Muğla Olgunlaşma Enstitüsü usta öğreticileri gönüllü olarak İslahiye'ye gitti.

Kurum Müdürü ve 9 usta öğreticiden oluşan ekip, İslahiye ilçesinde konteyner kentte çadır kurarak, dikiş makineleri ve malzemelerle çadırı atölyeye dönüştürdü. Burada afetzedeler için günlük kıyafetler diken usta öğreticiler, kadınlara dikiş öğreterek eğitim faaliyetleri gerçekleştiriyor.

Usta öğreticiler konteyner kentte yaşayan depremzedelerin ihtiyaçlarına göre günlük 100 eşofman ve 150 parça iç çamaşır üretimi yapıyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Milli Eğitim Bakanlığı ve Muğla Valiliği koordinesinde afet bölgesinde yapılan çalışmalara destek verdiklerini söyledi.

Enstitüden dikiş makineleri ve kumaşlarla bölgeye giden ekibin depremzedelerin günlük ihtiyaçlarını ürettiğini belirten Çay, ayrıca depremzede kadınlara da kurs verildiğini ifade etti.

10 gündür bölgede çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini ifade eden Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Mehmet Keleş ise amaçlarının üreterek iyileşmeyi sağlamak olduğunu dile getirdi.

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