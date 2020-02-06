MuğlaKent projesinin sunumu yapıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin GEKA desteği ile hayata geçirdiği MuğlaKent Projesi’nin sunumu Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ve ekibine meclis salonunda yapıldı.

Muğla’nın 13 ilçesini antik, tat, turizm, edebiyat, kültürel noktalar olarak vatandaşa çağın teknolojisine uygun anlatacak MuğlaKent Projesi’nin hazırlayan ekip Muğla Büyükşehir Belediyesi meclis salonunda sunumlarını gerçekleştirdi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ve ekibine yapılan sunum ile projede gelinen son nokta ve hedefler detaylı olarak anlatıldı. Muğla’da 27 bin kilometre yaptıklarını, 210 noktayı video, dron, fotoğraf olarak detaylandırdıklarını söyleyen MuğlaKent Projesi ekibi uygulamada kullandıkları metinler için de bu işin duayeni, Muğla aşığı Prof.Dr. Şadan Gökovalı’dan destek aldıklarını belirtti.

4 dilde Muğla anlatılacak

Türkiye’nin ilk ve en büyük akıllı şehircilik mobil uygulaması olan MuğlaKent projesi Muğla’nın 13 ilçesinde 210 noktaya dikilen bilgilendirme tabelalarından oluşuyor. Tabelaların üzerinde bluetooth ile bilgi vermek için beacon cihazı, akıllı telefonların temassız özelliği ile bilgi vermek için NFC kartlar, yine kamera üzerinden bilgi aktarmak için QR kod uygulaması bulunuyor. Antik, tat, turizm, edebiyat, kültürel noktalar konularında yerli ve yabancı turistler Türkçe, İngilizce, Rusça ve Almanca dillerinde bilgilendirilecek. Özellikle Muğla’ya gelen yabancı turistler için havalimanlarında ve deniz gümrük kapılarına yerleştirilen bilgilendirme tabelaları ile sisteme giriş yapan herkes dil seçimini de yapabilecek. Türkçe, Almanca, İngilizce ve Rusça seçeneklerden birisini tercih edenler yakınlarında gitmek istedikleri tatil eğlence yerlerinin fotoğraf ve videolarını da görme şansına sahip olacaklar.