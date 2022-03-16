Muğlalı ikiz kızların zorlu okul yolculuğu bitiyor

Muğla'da ikiz kızlarını yağmur, çamur, soğuk dinlemeden toprak yolda 5 kilometre traktörüyle taşıyarak okul servisinin geçtiği güzergahtaki asfalt yola çıkaran baba, Menteşe Belediyesinin yolu iyileştirme çalışmasına başlamasının mutluluğunu yaşıyor.

Menteşe ilçesi Yemişendere Mahallesi Kozağaç mevkisinde hayvancılık ve ormanda kesim işi yaparak geçimini sağlayan Muzaffer İnce'nin 8. sınıf öğrencisi ikiz kız çocuklarının okula giderken çektiği ulaşım sıkıntısı sona eriyor.

Anadolu Ajansının yaptığı haberin ardından Menteşe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle bozulan toprak yolda iyileştirme çalışması başlattı.

Belediyeye ait bir grayder ve beş kamyon çakıl bölgeye ulaştı.

Üç evin bulunduğu bölgedeki toplam 5 kilometrelik yolda grayder tesfiye çalışması yaparken, kamyonlar ile getirilen çakıl da yola serilmeye başlandı.

Yolun yapılmasından duyduğu mutluluğu dile getiren baba İnce, AA muhabirine, artık çocukları okula evden gidip gelebileceği için çok mutlu olduğunu söyledi.

- "Çocuklarım akşam, sabah yanımda olacak"

İnce, yolun yapılması için belediyeye müracaatta bulunduğunu belirterek, çalışmalara başlayan Menteşe Belediyesine teşekkür etti.

İkiz kızlarının Muğla'da bir akrabasının yanında kaldığını hatırlatan İnce, "Belediyemiz sağ olsun. Allah razı olsun. Kızlarım şu an Muğla'da. Yol yapıldıktan sonra evime getireceğim." dedi.

İnce, kızlarının daha önce okul servisine zorlukla getirip götürdüğünü ifade ederek, "Ne mutlu. Yol yapılınca kızlarım okula evden gelip gidecekler. Çocuklarım akşam, sabah yanımda olacak. Çok rahat ve güzel olacak. Belediyemizden Allah razı olsun. Çok mutluyuz. Bir ben değil bölgede yaşayan herkes mutlu olacak." diye konuştu.

- Belediyeden yol açıklaması

Menteşe Belediyesinden yapılan açıklamada da 5 kilometrelik yolun yoğun kar yağışı ve bölgedeki ağaç kesim çalışmalarında yer alan yüklü kamyonlar nedeniyle bozulduğuna vurgu yapıldı.

Olumsuz hava koşullarından dolayı bozulan yolun her yıl belediye ekiplerince düzenli olarak yapıldığına dikkati çekilen açıklamada, bu sene aşırı kar yağışı nedeniyle çalışmalara başlamak için yoldaki suyun çekilmesinin beklendiği ifade edildi.

Açıklamada, hava koşullarının düzelmesinin ardından vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi adına çalışmalara süratle başlandığı belirtilerek, bölgeye iş makinası ve kamyonların sevk edildiği kaydedildi.

- Olay

Muğla'nın Menteşe ilçesi Yemişendere Mahallesi Kozağaç mevkisinde yaşayan Muzaffer İnce, 8'inci sınıfta okuyan ikiz kızlarını Nehir ve Irmak'ı zorlu hava koşullarıyla mücadele ederek, bozuk olan toprak yolda 5 kilometre traktörüyle taşıyarak okul servisinin geçtiği güzergahtaki asfalt yola ulaştırıyordu.

Haftayı ilçedeki bir akrabalarının yanında geçirmek zorunda kalan çocuklar, cuma günleri ders bitiminde hafta sonu tatilini geçirmek için geldikleri evlerine de yine aynı şekilde ulaşıyorlardı.

