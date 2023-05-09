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Muğlalı kadın üreticiler Bayındır Çiçek Festivali’ne katıldı

09.05.2023 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla Büyükşehir Belediyesi Köyceğiz Beyobası’nda alım garantili çiçek üretimi yapan üretici kadınları İzmir Bayındır’da 4-7 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Bayındır 24.Uluslararası Çiçek Festivali’ne götürdü.

Muğlalı kadın üreticiler Bayındır Çiçek Festivali’ne katıldı

37 kadın üretici Bayındır’da 24 yıldır yapılan çiçek festivaline katılarak çiçek üretiminde deneyimli üreticilerle birlikte olma fırsatı buldu.

Köyceğiz Beyobası’nda 2015 yılında 3 sera ile başlayan çiçek üretiminde Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri ile 30 seraya ve 25 milyon çiçek üretim sayısına çıkan kadın üreticiler, Türkiye’nin çiçek üretim merkezi Bayındır’da düzenlenen 24. Bayındır Uluslararası Çiçek Festivali’nde incelemelerde bulundu.

Muğlalı üretici Zühre Aybars Bayındır Uluslararası Çiçek Festivali’ne katılarak bir ilçenin çiçek üretiminde ne kadar ilerleyebileceğini, bunu festivale dönüştürerek tüm çiçek üreticilerini bir araya getirebileceğini gördüklerini söyledi ve kendilerinin de Köyceğiz’i çiçek üretim merkezi yapmak için çalıştıklarını belirtti. Festivale katılan bir diğer kadın üretici Duray Karagünnü’de Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri ile çiçek üreterek ekonomilerine katkı sağladıklarını, Bayındır Çiçek festivali gibi büyük bir organizasyonun Muğla’ya da çok yakışacağını belirtti.


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