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Muğlalı üreticilerden destek talebi

MUĞLA HABERLERİ  | 09.06.2020 10:11 | Son Güncelleme

Dalaman Ziraat Odası, mayıs ayında olumsuz hava şartları nedeniyle ürünleri zarar gören çiftçilere yönelik süreçle ilgili bilgilendirme toplantısı düzenledi.Ziraat Odası Başkanı Tevfik Tayfun Tuncay, toplantıda yaptığı konuşmada, ürünleri zarar gören üreticilerin ilçe müdürlüklerine başvurmasını isteyerek, başvuruların ardından İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerinin bahçelerde zarar tespit çalışmasını yapılacağını belirtti.Zarar gören çiftçileri bundan sonraki süreçle ilgili bilgilendirdiklerini ifade eden Tuncay, “Ürünleri zarar gördüğü tespit edilen çiftçilerimizin en azından mazot, gübre, ilaç masraflarını telafi edebilecek şekilde afet fonundan faydalandırılması talebimiz var.

Dalaman Ziraat Odası, mayıs ayında olumsuz hava şartları nedeniyle ürünleri zarar gören çiftçilere yönelik süreçle ilgili bilgilendirme toplantısı düzenledi.Ziraat Odası Başkanı Tevfik Tayfun Tuncay, toplantıda yaptığı konuşmada, ürünleri zarar gören üreticilerin ilçe müdürlüklerine başvurmasını isteyerek, başvuruların ardından İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerinin bahçelerde zarar tespit çalışmasını yapılacağını belirtti.
Zarar gören çiftçileri bundan sonraki süreçle ilgili bilgilendirdiklerini ifade eden Tuncay, “Ürünleri zarar gördüğü tespit edilen çiftçilerimizin en azından mazot, gübre, ilaç masraflarını telafi edebilecek şekilde afet fonundan faydalandırılması talebimiz var. Bununla ilgili İl Tarım ve Orman Müdürümüz Barış Saylak çok büyük mesai yapıyoruz. Kendisi bakan yardımcısı ve bakanlıkta sorumlu kişilerle görüşmeler yapıyor. Biz afet fonundan çiftçilerimizin faydalanacağından umutluyuz. Milletvekillerimiz de konuyu takip ediyor, üreticilerimizin mağdur olmaması için ne gerekiyorsa yapacaklarını söylediler. Çiftçilerimiz ekonomik anlamda çok zor durumda, çiftçilerimize destek istiyoruz” diye konuştu.
Toplantıya katılan üreticiler ise güzel bir dönem geçireceklerini umut ederken, 15 gün içinde aşırı sıcak ardından sert rüzgarlar nedeniyle çok büyük zarara uğradıklarını, yeniden ilaç, mazot masrafı yaparak meyve tutturmaya çalıştıklarını ve devletten destek talep ettiklerini dile getirdiler.

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