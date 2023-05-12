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Muğlalılardan Togg’a büyük ilgi

12.05.2023 07:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’nin yerli otomobili Togg, Muğla’nın Menteşe ilçesinde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Muğlalılardan Togg’a büyük ilgi

Tanıtım amacıyla Muğla’ya getirilen Togg ilk olarak Muğla’nın Bodrum ilçesine uğradı. Milas ve Yatağan ilçesinden sonra Menteşe ilçesi Cumhuriyet Meydanı’na getirilen Togg’a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar, Togg’un önünde ve içerisinde fotoğraf çektirebilmek için birbirleriyle yarıştı.

Togg’un şoför koltuğuna oturan Mertcan Güngör, “Memleketimize hayırlı olsun, yaparsa Cumhurbaşkanımız yapar, yaparsa AK Parti yapar. İnşallah bu daha başlangıç, daha iyilerini daha güzellerini göreceğiz. Araba çok rahat teknoloji ilerisi bir araba” dedi.
Neslim Emircan isimli vatandaş ise, "Togg’u süper bulduk" derken, bir vatandaş da Togg’a bindiği sırada, "Reisimizden Allah razı olsun, gururumuz böyle bir şey yok” dedi.

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