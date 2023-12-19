YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Muğla'nın çam ormanlarında yeniden bal üretiliyor

Muğla'nın çam ormanlarında yeniden bal üretiliyor

19.12.2023 11:27 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çam balı üretiminin yaklaşık yüzde 80'inin gerçekleştirildiği Muğla'da, yaşanan büyük yangınlar nedeniyle azalan rekolte bu yıl hava şartlarının uygun olması nedeniyle geçmiş yılların ortalamasına yaklaştı.

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, AA muhabirine, dünya çam balı üretiminin yüzde 90'ının Türkiye'de, bu üretimin yüzde 80'inin ise Muğla'da gerçekleştirildiğini söyledi.

İl genelinde yaklaşık 6 bin ailenin geçimini arıcılıkla sağladığını vurgulayan Şahin, yaklaşık 3 bin ailenin de gezgin arıcı olarak Muğla'ya geldiğine dikkati çekti.

Şahin, Türkiye'deki arı varlığının yüzde 45-50'sinin bu bölgede olduğunun altını çizdi.

Muğla'da büyük yangınlar yaşandığını hatırlatan Şahin, arıcıların çok ciddi zararlar gördüğünü ve bu nedenle 2 yıldır çam balı rekoltesinin düştüğünü aktardı.

Şahin, Muğla'da 2021'de 5 bin, geçen yıl 15 bin ton çam balı üretimi yapıldığını belirterek, "Muğla bölgesi olarak ülke çam balı üretiminin tamamını karşılayabilecek bir potansiyeli oluşturduk. Bu yıl 2022'ye göre yüzde 50-60 verim arttı." dedi.

Türkiye'nin de dahil olduğu coğrafyada ciddi bir küresel iklim değişikliği yaşandığını ifade eden Şahin, "Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu ve Orta Anadolu'da yaz dönemindeki bal üretiminde geçmiş yıllara oranla yüzde 35-40 civarında ciddi bir düşüş yaşandı. Bu düşüşün temel sebebi küresel iklim değişikliğinin yol açtığı kuraklık" diye konuştu.

Kış aylarında başlayan kuraklığın, yaz aylarında aşırı sıcaklarla devam etmesiyle arıların kuruyan çiçeklerden istenen nektar ve poleni toplayamadığına değinen Şahin, çiçekte istediği verimi alamayan arıcıların eylülden itibaren Muğla'ya gelerek çam balı ürettiğini kaydetti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bodrum’da 28 düzensiz göçmen yakalandıBodrum’da 28 düzensiz göçmen yakalandı
Van’da gökyüzü kızıla boyandıVan’da gökyüzü kızıla boyandı
Çorum'daki cezaevinden firar eden hükümlü Kırıkkale'de yakalandıÇorum'daki cezaevinden firar eden hükümlü Kırıkkale'de yakalandı
Anahtar Kelimeler:
çam balı Muğla hasat

Muğla Namaz Vakitleri 19 Aralık Salı

İmsak
06:42
Sabah
08:08
Öğle
13:08
İkindi
15:38
Akşam
17:58
Yatsı
19:20

Muğla Nöbetçi Eczaneler19 Aralık Salı

Berkay birol eczanesi
Bodrum
Likya eczanesi
Seydikemer
Beyobasi eczanesi
Koycegiz
Pinar eczanesi
Koycegiz
Artunoglu eczanesi
Milas
Selçuk eczanesi
Mentese
Özgür eczanesi
Ula
Tümünü Göster
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tuzlu kahveye kayınvalide müdahalesi

Tuzlu kahveye kayınvalide müdahalesi

Ayaklarınız kış boyu sıcak ve kuru kalsın! Merrell ayakkabı indirimde

Ayaklarınız kış boyu sıcak ve kuru kalsın! Merrell ayakkabı indirimde

Taciz anlarını anlattı! "Yeni taktikleri"

Taciz anlarını anlattı! "Yeni taktikleri"

Meditasyon seansı 300 dolar! Kimse ne olduğunu anlayamadı

Meditasyon seansı 300 dolar! Kimse ne olduğunu anlayamadı

"İyi ki almışım" diyeceksiniz! Evde masaj keyfi sunan o cihazı inceledik

"İyi ki almışım" diyeceksiniz! Evde masaj keyfi sunan o cihazı inceledik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.