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Muğla'nın el değmemiş koyları mavi yolculuk tutkunlarını ağırlıyor

10.09.2021 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğal güzelliği ve büyüklü küçüklü koylarıyla ziyaretçilerini cezbeden Muğla, yat turizmine ev sahipliği yapmaya devam ediyor - Muğla Valisi Orhan Tavlı: -"Ege ve Akdeniz'in en güzel koylarında, yeşille mavinin binlerce tonunun birbirine karıştığı doğal ortamda sürükleyici bir yolculuğa çıkmak isteyenler, mavi yolculuğu tercih ediyor"

DURMUŞ GENÇ - Turizm çeşitliliği, kültürel varlıkları ve doğasıyla ziyaretçilerine unutulmaz bir tatil imkanı sunan Muğla, el değmemiş koylarında mavi yolculuk tutkunlarını ağırlıyor.

Muğla kıyılarındaki masmavi sularda yapılan mavi yolculuk, tatil için bölgeyi tercih eden turistlerin öncelikleri arasında yer alıyor.

Turistlerin yoğun ilgi gösterdiği mavi yolculukta bazı tur şirketleri, Bodrum, Fethiye, Datça, Köyceğiz, Marmaris, Gökova, Sedir Adası'nın koylarını kapsayan günübirlik turlarla ziyaretçilerini cezbediyor.

Muğla'nın ünlü koylarında "mavi yolculuk" yapmak isteyen turistler, turların yanı sıra yat ve tekne kiralayarak da hayal ettikleri tatile kolayca erişme imkanı buluyor.

Koylarda lüks yat yoğunluğu dikkati çekiyor.

- Ziyaretçilere eşsiz tatil ve gezi imkanı sunuluyor

Muğla Valisi Orhan Tavlı, AA muhabirine, kentin deniz turizmiyle her yıl yerli ve yabancı ziyaretçilerin uğrak noktası olduğunu söyledi.

Kentteki koylarda yapılan mavi yolculuğun turistlerin ilk tercihleri arasında yer aldığını vurgulayan Tavlı, "Diğer turizm yerlerinden farklı olarak Muğla bölgesinde 1484 kilometrelik sahil bandının olması, yüzlerce koyunda mavi tur ile günübirlik turlarla yapılan mavi yolculuk, ziyaretçilere eşsiz tatil ve gezi olanağı sunuyor." dedi.

Türkiye ve dünyanın her yanından "mavi düşlerinin" peşinden gidenlerin şehrin mavi yolculuk rotalarında buluştuğunu dile getiren Tavlı, "Ege ve Akdeniz'in en güzel koylarında, yeşille mavinin binlerce tonunun birbirine karıştığı doğal ortamda sürükleyici bir yolculuğa çıkmak isteyenler, mavi yolculuğu tercih ediyor. Bölgedeki özel turlar, belirledikleri rotalarda özgürce gezmek isteyen aileler ve arkadaş grupları için ideal bir seçim oluyor. Bu nedenle çok sayıda kişi bölgeyi tercih ediyor." ifadesini kullandı.

Misafirlerin Muğla'nın koylarında huzur ve güven içinde bir tatili tercih ettiklerini vurgulayan Tavlı, mavi yolculukların gelecekte aynı keyifle yapılabilmesi için koyların korunması ve kirletilmemesi gerektiğini dile getirdi.

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