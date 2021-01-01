Muğla’nın Kasım ayında ihracatı yüzde 24,1 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılı, Kasım ayı Dış Ticaret İstatistiklerini yayımladı. Dış ticaret istatistikleri genel ticaret sistemi ve özel ticaret sistemi olmak üzere iki farklı ticaret sistemine göre hesaplandı. TÜİK Denizli Bölge Müdürü Özer Coşkun’un verdiği bilgiye göre, Muğla’da genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 24,1 arttı, ithalat yüzde 7 arttı.

İhracat 2020 yılı Kasım ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,1 artarak 55 milyon 89 bin dolar, ithalat ise yüzde 7 artarak 22 milyon 253 bin dolar olarak gerçekleşti. Kasım ayında Muğla bu değerlerle Türkiye genelinde en fazla ihracatın gerçekleştiği 26’ncı il olurken, ithalatta ise 28’inci sırada yer aldı.

İhracatta en yüksek pay imalat sektöründe

2020 Kasım ayında ekonomik faaliyetlere göre ihracatta en yüksek payı alan ilk üç sektör sıralamasında ilk sırada imalat sektörünün payı yüzde 50,95 (28 milyon 70 bin dolar) oldu. Ardından gelen tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 40,23 (22 milyon 162 bin dolar) madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 8,82 (4 milyon 857 bin dolar) oldu.

İthalatta en yüksek pay imalat sanayii sektöründe

2020 Kasım ayında ekonomik faaliyetlere göre ithalatta en yüksek payı alan sektörler sıralamasında ise ilk sırada imalat sanayinin payı yüzde 99,58 (22 milyon 158 bin dolar) oldu. Ardından tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 0,41 (92 bin dolar) ve bilgi ve iletişim sektörünün payı yüzde 0,01 (2 bin dolar) oldu.

En fazla ihracat yapılan ülke Rusya Federasyonu oldu

Muğla’dan, 2020 yılı Kasım ayında en fazla ihracat yapılan ülke Rusya Federasyonu oldu. Bu ülkeye yapılan ihracat 8 milyon 292 bin dolar olarak gerçekleşti. Rusya Federasyonu’nu sırasıyla 5 milyon 495 bin dolar ile ABD ve 4 milyon 775 bin dolar ile Yunanistan izledi.

En fazla ithalat yapılan ülke Fas oldu

Muğla’ya, 2020 yılı Kasım ayında en fazla ithalat Fas’tan yapıldı. Bu ülkeden yapılan ithalat 6 milyon 837 bin dolar olarak gerçekleşti. Fas’ı sırasıyla 3 milyon 619 bin dolar ile Moritanya ve 1 milyon 785 bin dolar ile Norveç izledi.



