Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde orman yangını çıktı

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Çavdır Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle kısa sürede yayılan alevlere Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor.

Yangının kontrol altına alınması için yürütülen çalışmalara bölge halkı da destek veriyor.



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