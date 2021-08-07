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Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki orman yangınına müdahale sürüyor

07.08.2021 20:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki orman yangınına müdahale sürüyor

Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki orman yangınına müdahale ediliyor.

Havadan ve karadan yapılan müdahaleyle ilerleyişi durdurulmaya çalışılan yangın nedeniyle Otmanlar Mahallesi tahliye edildi.

Mahalle sakinleri küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarını da güvenli bölgeye götürdü.

Köyceğiz'deki yangın nedeniyle dün de Çayhisar, Zeytinalanı, Pınarköy, Sazak ve Çövenli mahalleleri boşaltılmıştı.

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