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Muğla'nın Menteşe ilçesinde kar yağışı etkili oluyor

25.01.2022 04:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Menteşe ilçesinde kar yağışı etkili oluyor

Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe’de, kar yağışı etkili oluyor.

Gece saatlerinde kar yağışı nedeniyle birçok mahallede sokaklar beyaza büründü.

Muğla kent merkezinde kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.

Bazı vatandaşlar, gecenin ilerleyen saatlerine rağmen sokağa çıkarak, öz çekim yaptı.

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kar yağışı Muğla

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