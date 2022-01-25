Muğla'nın Menteşe ilçesinde kar yağışı etkili oluyor

Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe’de, kar yağışı etkili oluyor.

Gece saatlerinde kar yağışı nedeniyle birçok mahallede sokaklar beyaza büründü.

Muğla kent merkezinde kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.

Bazı vatandaşlar, gecenin ilerleyen saatlerine rağmen sokağa çıkarak, öz çekim yaptı.



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