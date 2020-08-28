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Muğla’nın motorlu kara taşıt istatistikleri açıklandı

MUĞLA HABERLERİ  | 28.08.2020 13:09 | Son Güncelleme

Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılı Temmuz ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerini yayımladı.

Muğla’nın motorlu kara taşıt istatistikleri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılı Temmuz ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda TÜİK Denizli Bölge Müdürlüğü tarafından verilen bilgiye göre Muğla’da toplam araç sayısı 517 Bin 818’e ulaştı.
2019 yılı Temmuz ayında toplam araç sayısı 502 Bin 156 iken, 2020 yılı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 oranında bir artış göstererek 517 Bin 818’e ulaştı.
Otomobil sayısı 2020 yılı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 artışla 213 Bin 477’ye ulaştı. Muğla’daki araçların türlerine göre dağılımı incelendiğinde; 213 Bin 477 adet otomobil, 9 Bin 749 adet minibüs, 4 Bin 474 adet otobüs, 75 Bin 651 adet kamyonet, 9 Bin 747 adet kamyon, 168 Bin 991 adet motosiklet, 34 Bin 500 adet traktör ve 1229 adet özel amaçlı araç bulunduğu görüldü. Oransal olarak en fazla artış yüzde 7,0 ile özel amaçlı araçlarda gerçekleşirken, adet bakımından en fazla artış 6 Bin 686 adet ile motosiklette gerçekleşti.
14 Bin 836 aracın devri yapıldı
2020 yılı Temmuz ayında Muğla’da toplam 14 Bin 836 taşıtın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan araçlar içinde ilk sırada 9 Bin 19 adet ile otomobil yer alırken, ardından 2 Bin 633 adet ile motosiklet, 2 Bin 162 adet ile kamyonet, 382 adet ile traktör, 305 adet ile minibüs, 217 adet ile kamyon, 100 adet ile otobüs ve 18 adet ile özel amaçlı araçlar geldi.
2 Bin 702 aracın trafiğe kaydı yapıldı
2020 yılı Temmuz ayında toplam 2 Bin 702 aracın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan araçlar türlerine göre incelendiğinde, ilk sırada 1439 adet ile motosiklet yer alırken, ardından 805 adet ile otomobil, 351 adet ile kamyonet, 74 adet ile traktör, 14 adet ile özel amaçlı araçlar, 9 adet ile kamyon, 6 adet ile otobüs, 4 adet ile minibüs geldi.

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