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Muğla'nın sahillerinde "sıcak hava" yoğunluğu

MUĞLA HABERLERİ  | 23.08.2020 14:14 | Son Güncelleme

Muğla'nın sahillerinde "sıcak hava" yoğunluğu

Muğla'nın gözde turizm merkezleri Bodrum, Fethiye ve Marmaris'in sahillerinde sıcak hava nedeniyle yoğunluk yaşandı.

Hava sıcaklığının 33, deniz suyu sıcaklığının 24 derece ölçüldüğü Bodrum ilçesinde serinlemek isteyenler sahillere akın etti.

İlçedeki Paşatarlası, Kumbahçe, İçmeler, Gümbet, Bitez, Ortakent ve Göltürkbükü sahillerinde denize giren tatilciler, yoğunluk oluşturdu.

Sahil bandında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri dolayısıyla maske denetimi yapan polis ekipleri, vatandaşları ve turistleri sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyardı.

Hava sıcaklığının 36, deniz suyu sıcaklığının 28 derece ölçüldüğü Fethiye ilçesindeki plajlarda da yoğunluk yaşandı Bazı turistler Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Kumburnu ile Belcekız plajlarında denize girdi, kumsalda güneşlendi.

Adrenalin tutkunları ise Babadağ'dan yamaç paraşütüyle uçuş yaparak, eşsiz Ölüdeniz manzarasını izleme fırsatı buldu.

Marmaris'in İçmeler, Uzunyalı sahilleriyle, Marmaris Belediyesi Halk Plajı'na gelen tatilciler, denize girip güneşlendi.

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