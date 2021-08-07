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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde orman yangını çıktı

07.08.2021 19:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde orman yangını çıktı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Karaköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 4 ayrı noktada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle kısa sürede yayılan alevlere Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor.

Yangının kontrol altına alınması için yürütülen çalışmalara bölge halkı da destek veriyor.

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