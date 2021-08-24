Muğla'nın Seydikemer ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Karaköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın bölgesine, hava ve kara araçları ile çok sayıda söndürme ekibi sevk edildi.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz