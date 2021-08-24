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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

24.08.2021 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Karaköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın bölgesine, hava ve kara araçları ile çok sayıda söndürme ekibi sevk edildi.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

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