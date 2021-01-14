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Muğla'nın turistik ilçelerinde sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısı uygulanıyor

14.01.2021 17:17 | Son Güncelleme:
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Muğla'nın turistik ilçelerinde sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısı uygulanıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak CoronaVac aşısı, Muğla'nın turistik ilçeleri Bodrum, Marmaris ve Fethiye'de uygulanmaya başlandı.

Bodrum Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Oğuz Şahin ve Acıbadem Bodrum Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Feridun Çilli, hastanelerde oluşturulan aşı odalarında aşı olarak çalışmaları başlattı.

Prof. Dr. Çilli, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19'un tüm dünyanın sorunu olduğunu belirtti.

Bilinçli bir vatandaş ve sağlık çalışanı olarak aşısını yaptırdığını ifade eden Çilli, hastanedeki diğer sağlık çalışanlarının da aşılarını yaptıracağını kaydetti.

Hastanenin Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Zeynep Bayındır da Kovid-19'dan kurtulabilmenin en etkin yolunun aşı olduğunu belirterek, "Bende aşımı yaptırdım. Maske, mesafe ve hijyen kuralları aynen geçerliliğini koruyor. Onlarla birlikte salgına karşı daha güçlüyüm. Herkesi aşı olmaya davet ediyorum." diye konuştu.

Öte yandan hastanelerde görevli diğer sağlık çalışanlarının da aşılarını yaptırmaya başladığı görüldü.

- Marmaris

Marmaris İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından kamu ve özel sağlık kuruluşlarına aşıların dağıtımı yapılan aşıları sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı. İlçe Sağlık Müdürü Dr. İmran İnce Mustafa Yaylalı 1 Nolu Sağlık Ocağı'nda aşısını yaptırdı. Marmaris Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ahmet Mutlu Arıcı da hastanede oluşturulan aşı bölümünde aşısını hastane çalışanları ile birlikte yaptırdı. İlçedeki özel sağlık kuruluşlarında da çalışanlara aşılar yapıldı.

- Fethiye

Fethiye Devlet Hastanesi Başhekimi Yavuz Okulu da aşı yaptırdı. Hastanede oluşturulan aşı odalarında sağlık çalışanlarına da aşı yapılmaya başlandı.

Okulu, gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün personelin yüzde 50'sinin aşılanacağını söyledi.

Aşılamanın sorunsuz devam ettiğini belirten Okulu, "Birkaç gün içerisinde de tüm sağlık çalışanları aşılanmış olur. Kendim de aşı oldum. Herhangi bir yan etkisini görmedim." dedi.

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