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Muğla'nın Ula ilçesindeki ormanlık ve zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü

10.08.2021 01:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Ula ilçesindeki ormanlık ve zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü

Muğla'nın Ula ilçesindeki ormanlık ve zeytinlik alanda çıkan yangında bir hektar alan zarar gördü.

Çıtlık Mahallesi'nde ormanlık ve zeytinlik alanda başlayan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye 5 arazöz, çok sayıda orman işçisi ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, ekiplerin 2 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık bir hektar alan zarar gördü.

Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

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