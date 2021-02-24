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Muğla’nın yapı izin istatistikleri açıklandı

24.02.2021 13:06 | Son Güncelleme:
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Muğla’nın yapı izin istatistikleri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2020 yılı Ocak-Aralık dönemi Yapı İzin İstatistiklerini yayımladı.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2020 yılı Ocak-Aralık dönemi Yapı İzin İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda TÜİK Denizli Bölge Müdürlüğü tarafından verilen bilgiye göre Muğla’da yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü 1 milyon 847 bin 476 metrekare oldu. Yapı ruhsatı verilen yerlerin değeri ise 4 milyar 022 milyon 012 lira olduğu açıklandı.
Bu dönemde yapı ruhsatı verilen bina sayısı 4 bin 825, daire sayısı ise 11 461 olarak gerçekleşti. Yapı ruhsatı verilen konut kullanım alanı 1 milyon 204 bin 107 metrekare, konut dışı kullanım alanı 487 bin 045 metrekare, ortak kullanım alanı ise 156 bin 324 metrekare oldu. Yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların yüzölçümü 1 milyon 089 bin 570 metrekare olduğu belirtildi.
2020 yılı Ocak-Aralık döneminde yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların yüzölçümü 1 milyon 089 bin 570 metrekare olurken, yapı kullanma izin belgesi verilen yerlerin değeri ise 2 milyar 399 milyon 095 bin 915 lira olarak gerçekleşti. Bu dönemde yapı kullanma izin belgesi verilen bina sayısı 2 bin 747, daire sayısı 7 bin 453 olarak gerçekleşti.
Yapı kullanma izin belgesi verilen konut kullanım alanı 767 bin 709 metrekare, konut dışı kullanım alanı 220 bin 778 metrekare, ortak kullanım alanı da 101 bin 083 metrekare oldu.

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