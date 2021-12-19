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Muğla'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

19.12.2021 16:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Muğla'nın yüksek kesimlerindeki bazı ilçelerde kapanan yolların açılması için karla mücadele çalışması gerçekleştirildi.

Menteşe, Ula, Kavaklıdere, Köyceğiz, Seydikemer ilçesindeki yüksek kesimlerde gece kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle bazı bölgeler beyaza büründü.

Ekipler, kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Muğla kent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Yılanlı mevkisinde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.

Kent merkezinde yaşayanlar bölgeye giderek, mangal yaptı, kartopu oynadı.

Özlüce, Gazeller, Yörükoğlu, Şenyayla, Dokuzçam, Yemişendere, Sungur, Muratlar, Günlüce, Göktepe ve Fadıl mahallelerinin yolları karla kaplandı.

Kar yağışı nedeniyle Fethiye-Antalya kara yolunda ise ulaşımın aksamaması için karayolları ekipleri, küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

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